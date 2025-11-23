Yo Soy conciertos 2025: imitador de Vicente Fernández deja BOQUIABIERTOS a los jurados
Jhonny “Charro Ejey” Arapa impactó al jurado con su imitación llena de potencia vocal.
Actualizado el: 23 noviembre 25 | 12:33 am
En el set de “Yo Soy”, Jhonny “Charro Ejey” Arapa llegó para interpretar a Vicente Fernández, ganándose rápidamente la atención del jurado por su fuerza vocal y su entrega escénica.
Jely Reátegui fue la primera en felicitarlo, resaltando que “vocalmente es increíble lo que haces, ya que te pareces mucho al personaje”, aunque advirtió fallas en el acento y la pronunciación, además de una corporalidad que necesitaba más soltura para evitar tensiones en futuras presentaciones.
Por su parte, Cachín Alcántara destacó la admiración que siente por el participante, pero recalcó que al imitar a Vicente Fernández “sí le estaba faltando algunos aspectos en los matices característicos del cantante original”, aunque reconoció que, por lo demás, había sido una presentación excelente.
Finalmente, Eva Ayllón coincidió en que los matices eran un punto esencial por perfeccionar, animándolo a seguir estudiando al personaje para lograr esa precisión indispensable en una imitación.
¿Qué te pareció esta presentación? ¿Crees que Jhonny logrará pulir esos detalles y sorprender aún más en su próxima participación? ¡No te pierdas “Yo Soy” y sigue cada actuación!
