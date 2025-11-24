En el más reciente episodio de “Yo Soy”, el escenario recibió a Diego Cuyán Hoyos, quien llegó para imitar a Sam Smith y demostrar cuánto ha crecido durante su paso por la competencia. Desde su primera nota, la mesa de jurados se mostró atenta a cada detalle de su interpretación, destacando especialmente el salto evolutivo que ha tenido tanto en presencia escénica como en caracterización.

Jely Reátegui fue la primera en comentar y no dudó en reconocer que vio “una gran evolución respecto a sus anteriores presentaciones”, afirmando que ahora lo veía “más libre, aunque todavía un poco tímido”, algo que deberá seguir trabajando para lograr una conexión más profunda con el público.

Además, le recomendó integrar el canto y el baile para que “todo fluya de manera más orgánica” y potenciar la energía de agradecimiento tan propia del artista original. También destacó que había logrado conectar emocionalmente con la canción, pero que aún había camino por recorrer en la parte corporal.

Por su parte, Cachín Alcántara celebró la “transformación notoria” en su caracterización y confesó que le sorprendió cómo inició la presentación “con el personaje muy bien definido”. Coincidió totalmente con Jely, y añadió que sería importante que sonría más y mantenga la interpretación sostenida “de principio a fin”, invitándolo a entregarse por completo a la emoción.

Finalmente, Eva Ayllón le aconsejó respirar profundamente para entregarse “a la canción y a la emoción total”, reconociendo que ya había logrado parte de la interpretación corporal, pero aún faltaba consolidarla. Aun así, destacó con entusiasmo el gran trabajo en su “transformación y caracterización física”, que lo acercó más a la esencia del cantante británico.

¿Qué otras sorpresas traerá este imitador en sus próximas presentaciones? ¿Logrará dominar por completo la interpretación emocional y corporal? No te pierdas las siguientes galas de “Yo Soy” para seguir su evolución.

