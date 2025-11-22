En “Yo Soy”, Jash Sánchez llegó al escenario para imitar a Pelo Madueño, sorprendiendo al jurado por la fuerza emocional de su propuesta.

Jely Reátegui lo felicitó destacando: “creo que eres muy buen actor (…) no estás actuando, estás viviéndolo, eso es muy bonito de ver, es algo a lo que llegar siempre”, aunque le recomendó trabajar una mayor oscuridad en su actuación, ya que lo notó más risueño que el original.

Por su parte, Cachín Alcántara coincidió con Jely, indicándole que el verdadero Pelo casi no sonreía en el escenario. Le señaló detalles corporales propios del cantante y le pidió evitar la sobreactuación: según explicó, el intérprete real transmitía sentimiento desde la naturalidad y la conexión con la música. Aun así, lo felicitó por el gran nivel mostrado.

Finalmente, Eva Ayllón expresó: “Pelo debe estar orgullosísimo de esta imitación”, aunque le recomendó estudiar más la voz, ya que la percibió más nasal que la del artista original. Además, le sugirió seguir los consejos de Cachín, recordándole que el cantante era serio al interpretar, pero dominaba con precisión los quiebres de cada canción.

¿Seguirá perfeccionando su imitación? ¿Logrará conquistar al público y avanzar aún más? No te pierdas todo lo que viene en “Yo Soy”.

