En Yo Soy, Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, debutó en los conciertos en vivo interpretando “Cien Años” y sorprendió al jurado con su interpretación cargada de elegancia. Durante su canto, sacó una rosa de su saco y se la entregó a Jely Reátegui, generando una gran ovación del público.

El jurado no dudó en elogiarlo. Carlos Alcántara comentó: “Tú reúnes todas las condiciones de los cantantes de esa época”.

Por su parte, Jely Reátegui señaló: “Hubo una seducción increíble y has logrado tu objetivo porque me puse roja. Muy bien con la soltura y el disfrute, cuida un poco el acento”.

Finalmente, Ricardo Morán agregó: “Que no se te vaya nunca el acento mexicano, tienes un timbre muy parecido, tienes que seguir siendo un galán de los años 40 del cine en blanco y negro”.

