En el más reciente episodio de “Yo Soy”, Kevin Hidalgo llegó al escenario para interpretar a Pedro Fernández y demostrar su fuerza artística en una gala que dejó mucho por analizar. Desde su primera aparición, su presencia escénica capturó la atención del jurado, quienes no dudaron en reconocer sus aciertos, pero también en señalar aspectos clave a mejorar.

El primero en comentar fue Cachín Alcántara, quien lo felicitó con entusiasmo por su aplomo y seguridad en el escenario. “Muy sólido, muy bien plantao. Dueño del escenario, dueño de tu control”, le dijo, subrayando lo firme que había sido su interpretación y el impacto que generó desde el inicio.

Sin embargo, Jely Reátegui tuvo una percepción distinta: le pidió trabajar con urgencia ciertos aspectos que lo hacían ver más a Kevin que a Pedro Fernández, señalando que el cantante original tiene un humor muy marcado y una soltura que no vio reflejada. “Siento que estás preocupado porque se te vea bien/guapo, y Pedro Fernández tiene mucho sentido del humor y a él no le interesa eso”, afirmó, animándolo a soltarse más, ensuciar un poco su imagen y dejar de lado la delicadeza para jugar mejor con el personaje.

Por su parte, Eva Ayllón coincidió con Jely e hizo notar que aún faltaba capturar la actitud característica del ícono mexicano. “Te falta el ‘Macho Mexicano’ (…) has tratado de ser muy perfecto”, le dijo, remarcando que vio demasiada contención durante la presentación. Finalmente, le recomendó seguir estudiando a fondo al personaje para lograr un mejor resultado en futuras galas.

¿Podrá Kevin conectar más con la esencia desenfadada y carismática de Pedro Fernández? ¿Conseguirá soltar la rigidez y abrazar por completo la personalidad del ídolo? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy” y acompáñalo en esta evolución.

