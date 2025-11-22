En una noche llena de ritmo y sabor en “Yo Soy”, Chino Mallima llegó al escenario para imitar a Óscar D’León, sorprendiendo al público al sacar a bailar a una asistente y cantarle de cerca tras su presentación, desatando una ovación inmediata.

La primera en comentar fue Eva Ayllón, quien destacó el nivel de estudio y dedicación del participante: “Esto demuestra que el cantante, cuando nace cantante, tiene una fuerza innata y maravillosa… tu cantante es tu héroe. Te felicito”. No obstante, le recomendó cuidar más los finales para no desinflarse en la parte culminante de la interpretación.

Jely Reátegui también se mostró emocionada: “No sabes la ilusión de cómo he disfrutado esta presentación, me he emocionado mucho”, recordándole que su experiencia previa era cantar karaoke con su familia y que ahora había demostrado un enorme crecimiento en técnica vocal, resistencia y libertad en escena.

La emoción llegó también al público, donde su familia no pudo contener las lágrimas de orgullo al verlo desenvolverse con tanta seguridad.

Luego, Cachín Alcántara, gran amante de la salsa y del cantante original, resaltó el gran salto entre su casting y esta presentación: “Vas a llegar a la cima y vas a arañar el cielo y la gloria… eres un buen imitador de Óscar D’León”. Sin embargo, le aconsejó controlar mejor su energía y elegir movimientos que no lo desgasten: “Economía del movimiento, del 1 al 10 estás en 4, y quiero más para ti”.

¿Qué otras sorpresas traerá este imitador? ¿Podrá mantener el ritmo y seguir creciendo en futuras presentaciones? No te pierdas “Yo Soy” y vive cada momento de esta competencia.

