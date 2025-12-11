En “Yo Soy”, el participante Héctor Corrales recibió halagos y buenos deseos por parte del jurado, por lo que también fueron muy rigurosos y minuciosos con sus críticas y exigencias para ayudarlo a mejorar, las cuales se manejaron en su manejo de los nervios. “Has destruído el escenario”, los comentarios sobre sus nervios no opacaron la gran presentación que hizo, incluso el jurado tuvo que confesar que hubieron momentos clave donde no supieron identificar si el que cantaba era él o el original. Finalmente, le pidieron confiar más en sí mismo y en el gran talento que tiene.

