En Yo Soy, Luigui Cruz, imitador de José José, debutó en los conciertos en vivo con la interpretación de “La Nave del Olvido”. El participante confesó: “Llevo mucho tiempo imitando al maestro José José” y “Soy un amante de la música romántica y no hay nada mejor que rendirle un tributo”.

El jurado no pudo ocultar su emoción. Carlos Alcántara exclamó: “¡Qué abusivo, se me pararon los pelos! José José te escogió para reencarnar”.

Por su parte, Jely Reátegui comentó: “Felicitaciones por tu presentación” y agregó: “Tienes un don que sabes canalizar muy bien”.

Finalmente, Ricardo Morán reconoció: “Tienes un timbre que automáticamente nos refiere a José José y nunca deja de parecerse”, aunque le pidió más entrega: “La canción hace buena parte por ti, parece que no te han roto el corazón nunca, entrégate y siente lo que dices”.

¿Seguirá conquistando al jurado con su imitación impecable? No te pierdas lo que viene en Yo Soy Conciertos 2025 y disfruta cada show en vivo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!