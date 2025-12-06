El jurado señaló el avance del concursante, Chris VP, y cómo logró hacer suyo el personaje, incluso cómo a pesar de haber terminado la presentación, el participante continuó dentro de personaje, cosa que les habría encantado. Hablaron bastante sobre lo que significaba interpretar a Jorge Gonzáles y todo lo que implicaba, desde sus ideales, su sarcasmo tan característico y la oscuridad que cargaba. Con todo esto, señalaron que a pesar de que no estaba 100% logrado, esa noche se había visto un gran avance respecto a eso.
