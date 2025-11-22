En una noche llena de matices y emoción en “Yo Soy”, Chris VP llegó al escenario para imitar a Jorge González, entregando una presentación que, según los jueces, se sintió como dos momentos completamente distintos.

El primero en comentar fue Cachín Alcántara, quien quedó impresionado por la evolución dentro de la misma interpretación. Señaló que la presentación se dividía claramente en dos partes: “En la primera, sobre el estrado, no encontrabas la oscuridad característica del cantante original, incluso te adelantaste en algunos momentos”. Sin embargo, destacó que al bajar del estrado todo cambió: “Encontraste la oscuridad, la energía y la carga emocional de Jorge González… ahí arañaste el cielo”, celebrando esa conexión final tan potente.

Jely Reátegui, visiblemente emocionada, felicitó el riesgo artístico: “Iniciar con una canción tan icónica y complicada es arriesgado, y me ha parecido muy chévere”. Halagó la gestualidad y la intención del imitador, indicando que había incorporado de forma notable la energía del artista original: “Muy buena presentación, me encantó”.

Finalmente, Eva Ayllón comentó que el inicio a capela había entrado desafinado, aunque luego se estabilizó vocalmente. Aun así, celebró la fuerza del imitador: “Yo sigo el programa y eres uno de los mejores. Mis respetos y muchísimas gracias”.

¿Podrá Chris VP mantener este nivel de intensidad en futuras presentaciones? ¿Qué nuevas facetas de Jorge González explorará en el escenario? No te pierdas “Yo Soy”, para descubrirlo.

