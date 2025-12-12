En “Yo Soy”, el jurado se mostró emocionado por su presentación. Señalaron su nivel de evolución y le recomendaron no dejar las clases de canto independientemente de lo que pase el programa ya que era importante en distintos aspectos, como en la interpretación. Señalaron que fue muy impresionante ver lo idéntico que era al cantante original dentro del aspecto vocal. Le recomendaron mejorar y sentir más la interpretación a nivel corporal, pero eso no opacó lo impresionados que se mostraron por su gran avance, señalando que no se esperaban algo así durante la noche de competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!