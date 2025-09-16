El escenario de Yo Soy se llenó de ritmo urbano con la presentación de Ghandi Regalado, imitador de Daddy Yankee, quien debutó en los conciertos en vivo con el tema “Pose” y recibió el respaldo del público: “Estoy bastante agradecido, el público tiene bastante esperanza en mí y no los voy a defraudar”, dijo tras su show.

Los comentarios del jurado fueron diversos. Jely Reátegui señaló: “Eres muy parecido físicamente, pero aún falta en la parte melódica. Falta que tú te la creas”.

Por su parte, Ricardo Morán comentó: “Hay poco control en la afinación, cumpliste con animar al público”. Finalmente, Carlos Alcántara destacó: “Yo te agradezco por haber traído al Big Boss al escenario”.

¿Será Ghandi Regalado el gran sucesor del “Cangri” en el programa? No te pierdas los próximos conciertos de Yo Soy Conciertos 2025 y entérate de todo lo que sucede en la competencia.

