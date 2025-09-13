En Yo Soy Conciertos 2025, la última presentación de la noche estuvo a cargo del imitador de Christian Yaipén, conocido artísticamente como Luisito del Perú, quien llegó desde el norte del país para conquistar al público. Con el tema “Parranda la Negrita”, logró encender el escenario y poner a gozar a todos los presentes.

Los jurados dieron su veredicto. Jely Reátegui comentó: “Físicamente eres muy parecido, tienes la misma energía y cadencia vocal, pero ten cuidado con el timbre porque hay que procesarlo más”.

Por su parte, Carlos Alcántara le recomendó: “Tienes que tener cuidado con el timbre, creo que está un poco cansada tu voz”. Finalmente, Ricardo Morán señaló: “Desafinaste en los graves, estás imitando a uno de los cantantes con mejor técnica vocal del país. Hay que mejorar en la afinación”.

¿Podrá Luisito del Perú pulir esos detalles y convertirse en uno de los favoritos de esta temporada? Descúbrelo en Yo Soy 2025.

