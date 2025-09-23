El programa Yo Soy vivió un momento único cuando Christian Yaipén se sentó como jurado invitado en una gala donde justamente participaba su imitador, Luisito del Perú.

Para el joven artista, proveniente del norte del país, la ocasión fue sumamente especial: estaba frente a su ídolo y artista favorito, no solo para interpretarle un tema en vivo, sino también para recibir sus comentarios de manera directa.

El concursante cerró la noche como el último en subir al escenario y entregó todo de sí con la canción “Cambio mi corazón” del Grupo 5, en medio de la expectativa del público y la atenta mirada del verdadero Christian Yaipén.

¿Crees que Luisito del Perú logró conquistar al jurado y, sobre todo, al propio Christian Yaipén en Yo Soy Conciertos 2025? No te pierdas las siguientes galas.

