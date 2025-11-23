Yo Soy conciertos 2025: Imitación de Michael Jackson desató OVACIÓN TOTAL y dejó al jurado profundamente CONMOVIDO
Una presentación tan impactante que conmovió al jurado y al público por completo.
En el escenario de “Yo Soy”, Gabriela Villanueva llegó para imitar a Michael Jackson y dejó sin aliento al público. Su performance fue tan sobrecogedora que todos se pusieron de pie para ovacionarla, incluido el jurado. Entre ellos, Eva Ayllón, quien no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas ante lo que acababa de presenciar.
Jely Reátegui le confesó que constantemente le salían videos suyos en redes (“no los busco, solo me aparecen”), destacando la disciplina, el estudio y la dedicación que Gabriela muestra en cada proceso de preparación. La felicitó con orgullo, señalando que todo ese esfuerzo se veía reflejado en escena. Le recomendó seguir afinando los agudos y algunos pequeños detalles, pero resaltó que su evolución había sido enorme.
Por su parte, Cachín Alcántara también se mostró profundamente conmovido. Le dijo que veía claramente que todo lo presentado era fruto de “mucho trabajo y mucho ensayo”, y que el verdadero éxito no era ser campeona, sino valorar el proceso. La animó a seguir entregándose en cada show, pues cada presentación debía sentirse única e importante.
Finalmente, Eva Ayllón, aún emocionada, confesó que por momentos “hasta se había olvidado de la voz” debido al impresionante conjunto que Gabriela había logrado. Agradeció su entrega, pasión y dedicación por imitar a uno de los grandes héroes de la música, destacando la potencia y sensibilidad de su performance.
¿Te emocionó esta presentación? ¿Seguirá Gabriela sorprendiendo con interpretaciones tan conmovedoras? ¡No te pierdas “Yo Soy” y vive cada momento inolvidable!
