Este viernes 26 de septiembre, Yo Soy Conciertos 2025 vivirá una gala cargada de tensión y expectativa. El escenario recibirá a imitadores de gran peso como Paul McCartney, Rubén Blades y Pedro Infante, quienes llegan con la presión de demostrar todo su talento para seguir en carrera.

La noche también contará con la presencia de Iván Cruz, Camilo Sesto, Daddy Yankee y Emanuel Noir, completando una jornada decisiva en la que cada detalle puede marcar la diferencia.

Todos ellos se juegan su permanencia en la competencia, en un concierto donde solo los mejores lograrán convencer al jurado y acercarse un paso más al gran premio.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!