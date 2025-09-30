En Yo Soy, Katiushka Negrete interpretó a Gilda con “La Puerta”. Su presentación estuvo llena de sentimiento y puso a cantar a todo el público con nostalgia.

Para iniciar, Carlos Alcántara comentó: “Me hubiese gustado que matices un poco el coro. Hubo una parte en la que dijiste ‘Todo tiene un momento’ y tal vez ese momento también tenga una fecha de caducidad”.

Jely Reátegui añadió: “Incorporaste detalles de la actuación de forma más natural, pero en la voz hablada no escuché a Gilda”.

Deyvis Orozco, jurado invitado hoy, dijo: “No he encontrado el timbre, tuviste performance y actitud, pero recuerda que la voz es importante”

¿Será Gilda una de las imitadoras que llegue a las instancias finales? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y sigue cada gala.

