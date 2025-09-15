En Yo Soy 2025, la primera salvada de la noche fue Gilda, elegida por Jely Reátegui. Luego, el jurado continuó con su veredicto: Ricardo Morán anunció “Pasa a Noche de Sentencia Dua Lipa”, mientras que Carlos Alcántara decidió salvar a Iván Cruz, quien se persignó y agradeció emocionado.

Más adelante, Jely Reátegui indicó “No es Tego Calderón”, enviándolo directo a sentencia. En tanto, Ricardo Morán salvó a Makuko Gallardo y Carlos Alcántara hizo lo propio con Camilo Sesto.

Finalmente, entre Los Ilegales y Emanuel Noir, la decisión quedó en manos de Jely Reátegui, quien optó por salvar a Emanuel, enviando así a Los Ilegales a la temida Noche de Sentencia.

¿Podrán Los Ilegales salir airosos y mantenerse en competencia? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

