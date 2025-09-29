En la cuarta gala de eliminación de Yo Soy, la imitadora de Gilda volvió a poner sentimiento en el escenario. Conmovió a los asistentes que corearon y aplaudieron cada instante de la presentación.

El jurado no fue indiferente. Carlos Alcántara expresó: “Volvió la frescura, yo conocía a Gilda por esta canción, me pareció muy bonita tu performance”. Jely Reátegui apuntó: “Ten cuidado con la energía, hoy por fin te he visto disfrutar”. Ricardo Morán concluyó: “Hay que mejorar los agudos, no estuvieron tan finos idénticos al de la original”.

¿Será la emoción de Gilda suficiente para que siga en carrera? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

