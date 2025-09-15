En su debut en las galas de Yo Soy Conciertos 2025, la participante Katiushka Negrete, imitadora de Gilda, se mostró emocionada y conmovió al público con sus palabras antes de cantar. “Estoy feliz, emocionada y un poco ansiosa. Le dedico esta presentación a mi familia, a mis dos hijos en Chiclayo y a mi esposo y mi padre que están aquí”, expresó con la voz entrecortada.

Con el tema “No me arrepiento de este amor”, la cantante chiclayana dejó en claro que su esfuerzo y potencia vocal la convierten en una digna representante de su ciudad. Su interpretación fue impecable en las notas, aunque los jurados señalaron que aún hay aspectos por pulir.

Carlos Alcántara destacó: “Digna representante de Chiclayo, gracias por traer a Gilda al escenario, me pareces una extraordinaria cantante”. Mientras que Ricardo Morán fue más crítico: “Ha sido una presentación correcta, faltó el acento argentino, tienes un personaje muy difícil y aún falta mejorar eso”.

¿Podrá la imitadora de Gilda perfeccionar su personaje y conquistar al jurado en las próximas galas? No te pierdas lo que viene en Yo Soy Conciertos 2025.

