En la tercera ronda de conciertos de Yo Soy, la participante que imita a Gilda interpretó el clásico “Ámame Suavecito” y logró emocionar al público con su entrega y caracterización.

Los comentarios de los jurados no se hicieron esperar. Carlos Alcántara destacó: “Estás cada vez más parecida a Gilda, no te pongas nerviosa por nada”. Por su parte, Jely Reátegui valoró : “Agradezco la incorporación de detalles nuevos, eso lo agradecemos muchísimo”. Finalmente, Ricardo Morán resaltó: “Honestamente estoy en desacuerdo con mis compañeros, me da la sensación que es la primera vez que cantas esta canción”.

¿Será Gilda una de las favoritas de esta temporada? No te pierdas todo lo que ocurre en Yo Soy Conciertos 2025 y descubre quién seguirá avanzando en la competencia.

