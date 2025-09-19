El programa Yo Soy Conciertos 2025 sigue avanzando en una etapa decisiva, llena de emoción, sorpresas y tensión en cada gala. En la segunda ronda, el jurado tomó decisiones determinantes que marcaron el futuro de los participantes.

La noche comenzó con Jely Reátegui salvando a Pedro Infante, quien se convirtió en el primer clasificado de la jornada. Luego, Ricardo Morán anunció al primer sentenciado: Rubén Blades, que pasó directamente a la temida fila de riesgo.

Más adelante, Carlos Alcántara “Cachín” decidió salvar a Joy, asegurándole su continuidad en la competencia. Sin embargo, la tensión volvió cuando Jack Black fue nombrado como el segundo sentenciado de la noche.

En medio de la incertidumbre, Morán intervino otra vez para darle una nueva oportunidad a Raphael, quien pese a una actuación complicada logró clasificar a la siguiente etapa. Después, fue el turno de Feid, que también celebró su pase a la siguiente ronda.

El cierre llegó con la definición entre Christian Yaipén y Feid. Finalmente, el jurado determinó que Yaipén se uniera a los ya sentenciados.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!