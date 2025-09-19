En Yo Soy, las galas de la segunda ronda se tiñeron nuevamente de verde con la presentación de Feid, quien volvió una locura el escenario interpretando “Castigo”. El participante llegó con toda la energía y seguridad necesarias para buscar su pase directo a la siguiente etapa de la competencia.

El jurado no dudó en dar sus impresiones. Jely Reátegui comentó: “Buena presentación y con gran energía, hay que tener cuidado con la puesta en escena”. Por su parte, Carlos Alcántara sorprendió al señalar: “Tienes raza, desfachatez y eres arriesgado, Feid está haciendo que me guste el reggaetón”.

Finalmente, Ricardo Morán destacó: “El timbre está cercano y he entendido todo lo que has cantado”.

¿Seguirá Nano Paz conquistando con su talento en las próximas galas? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

