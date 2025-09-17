El imitador Nano Paz llegó al escenario de Yo Soy caracterizado como Feid, interpretando el tema “Normal” y poniendo a todos a bailar, aunque sufrió una inesperada caída durante la presentación.

La jurado Jely Reátegui señaló: “Extrañé al Ferxxo de los casting, esto está repuntando. Hay un balance de la energía”, reconociendo avances en la interpretación. Por su parte, Ricardo Morán comentó: “Me volví público por un momento”, halagando el desempeño del artista, aunque le pidió más acción y movimiento sobre el escenario.

¿Podrá Nano convencer al jurado y salvarse de la eliminación? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

