En Yo Soy, Feid, interpretado por Nano Paz, subió al escenario para cantar “Brickell” en una presentación cargada de emoción. “Es una presentación especial porque es el cumpleaños de mi mamá”, dijo antes de salir a escena, dedicándole también un “te amo”.

El jurado destacó distintos aspectos de su participación. Carlos Alcántara comentó: “Tú jalas a la cámara, haces lo que te da la gana y creo que eres un soñador, los grandes escenarios esperan por las personas que no dejan de soñar”.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó: “Bien con los detalles, ha sido un bonito momento, hay que limpiar los movimientos y cuidado con la falta de aire”.

Finalmente, Ricardo Morán aseguró: “Ha sido una buena presentación, la verdadera espontaneidad se ensaya y se practica, eres muy afinado y todo ha sonado muy bien”.

¿Podrá Feid mantener el nivel en las próximas galas y consolidarse como favorito? Descúbrelo en Yo Soy.

