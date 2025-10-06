En una noche de intensas emociones en “Yo Soy”, tras presentaciones memorables, dúos inesperados y llenos de talento, además de algunos tropiezos que arrancaron sonrisas y sorpresas, llegó el esperado momento de la eliminación.

Al finalizar la votación del público, se reveló que el eliminado de la gala fue nada menos que Feid, una decisión que dejó atónitos a los presentes y seguidores del programa. Con una gran sonrisa, el artista no dudó en expresar su agradecimiento: “Esto es por ustedes, mami, te amo, Let’s go”, dijo emocionado, mientras enviaba un beso y un corazón al público peruano, al que considera como su casa.

Finalmente, Feid fue rodeado por un cálido abrazo de todos sus compañeros, quienes le mostraron su cariño y reconocimiento después de su destacada participación.

¿Esperabas que Feid dejara la competencia en este punto? ¿Cómo impactará su salida en el rumbo del concurso? No te pierdas todo lo que ocurre en la semana final de “Yo Soy”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!