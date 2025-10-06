Yo Soy Conciertos 2025: Feid encendió la SEMANA FINAL junto a Rauw Alejandro con “Pantysito”
El imitador en competencia desató una fiesta urbana en el escenario junto al regreso especial de Rauw Alejandro.
Actualizado el: 06 octubre 25 | 10:41 pm
En la semana final de Yo Soy, el imitador de Feid sorprendió con una explosiva presentación del éxito “Pantysito”, acompañado por la imitadora de Rauw Alejandro, quien regresó como invitada especial para reforzar esta gala decisiva.
Desde que sonaron los primeros beats, el set se transformó en una discoteca: coreografías sincronizadas, luces vibrantes y un ritmo contagioso hicieron que el público se levantara de sus asientos. Feid demostró seguridad, flow y dominio escénico, consolidándose como uno de los imitadores urbanos más consistentes de esta edición.
Carlos Alcántara celebró el show: “Tienen un nivel internacional, muchachos. Te vi muy sólido una vez más, Fercho, nada más qué decir.”
Jely Reátegui destacó: “Este Fercho está cada vez más sólido. Esas armonías reguetoneras fueron perfectas.”
Finalmente, Ricardo Morán cerró: “Qué buena junta, dos participantes que ni apropósito desafinan, ni siquiera cuando lo intentan. Clavaron absolutamente todas las notas y bailaron cuando tenían que bailar, qué buena presentación.”
¿Logrará Feid asegurar su permanencia con esta performance explosiva? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.
