En “Yo Soy”, Feid subió al escenario con la canción “Prohibidox”, logrando que el público lo acompañe con aplausos y bailes durante toda su presentación, en una de las actuaciones más vibrantes de la noche.

Los jurados celebraron su imitación y coincidieron en que aman la energía y emoción tan natural y personal que transmite. Jely Reátegui le dijo que controla muy bien su energía y que se trató de una buena actuación e interpretación. Cachín Alcántara le agradeció por la entrega y el entretenimiento que brinda en cada show.

Por su parte, Ricardo Morán destacó el entusiasmo del público y confesó que lo que más lo sorprendió fue el club de chicas que gritaban por el Ferxxo. Además, señaló que “tienes afinación para regalar” y aplaudió su disciplina al no explotar en exceso esa energía tan agradable que lo caracteriza. Los tres jurados remarcaron que esa vibra única se reflejó con más fuerza apenas terminó su imitación, mostrando que es parte de su propia personalidad.

¿Seguirá Feid conquistando con su estilo y energía única? ¿Logrará mantenerse como uno de los favoritos del público? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.

