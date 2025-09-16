En Yo Soy, Nano Paz, imitador de Feid, debutó en la etapa de conciertos con una gala teñida de verde, el color icónico del artista colombiano. Con el tema “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, logró que todos los presentes se levantaran de sus asientos para bailar y cantar junto a él.

El jurado no tardó en reaccionar. Carlos Alcántara le dijo: “Quería que hicieras más, vamos a mejorar y ponerle más ganas”. Por su parte, Jely Reátegui comentó: “Felicitaciones por la presentación, te he visto con más energía, creo que estuviste tímido. Ha habido exceso de control, yo quiero que entregues todo”.

Finalmente, Ricardo Morán señaló: “Siento que tuviste muy poca energía en el escenario, tú vienes a levantar al público y a armar la fiesta, tú lo tienes, que vuelva esa energía, por favor”.

¿Logrará el imitador del Ferxxo encender la fiesta en las próximas galas? No te pierdas todo lo que pasa en Yo Soy.

