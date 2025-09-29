La cuarta ronda de eliminación de Yo Soy Conciertos 2025 tuvo como protagonista al imitador de Feid, quien se adueñó del escenario con su característico flow y cantó Luna para el deleite de las fans que fueron a verlo. El participante no solo mostró seguridad vocal, sino que también interactuó con el público, logrando que muchos se levantaran a bailar.

El jurado destacó la energía de su show. Carlos Alcántara comentó: “Buen comienzo, estuvo bien cantado y bien interpretado, utilizaste bien la energía, me encantó”. Jely Reátegui agregó: “Tu característica principal es tu energía avasalladora y estuviste en control total, bien. Hubo una progresión en la historia de la canción, muy buena presentación”.

Finalmente, Ricardo Morán dijo: “Tú eres afinado y usas el autotune para tu beneficio. Ten cuidado con el acento, tu energía te beneficia”.

¿Logrará Feid consolidarse como uno de los imitadores urbanos más fuertes de la temporada? Descúbrelo en Yo Soy Conciertos 2025.

