La cuarta ronda de Yo Soy Conciertos 2025 contó con la imitación de Emilia Mernes, quien llenó el escenario de frescura pop y conexión con el público joven. Su performance fue aplaudida por los asistentes.

Jely Reátegui dijo: “Tienes que relajar más el tracto vocal, relaja la lengua y revisa las pisadas para tener estabilidad”. Carlos Alcántara agregó: “Te dijimos que debías mandarte con todo en la sensualidad y hoy tuviste derroche de eso, me encantó”. Finalmente, Ricardo Morán remarcó: “Me gustan tus presentaciones, , yo creo que puedes mejorar la parte actoral, puedes hacerlo”.

¿Será suficiente el encanto de Emilia Mernes para avanzar una ronda más? Quédate con Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!