En Yo Soy, Claudia Medina, imitadora de Emilia Mernes, interpretó “Bunda” y puso a bailar a todo el público con su energía y carisma.

Carlos Alcántara comentó: “Me encantó que formes parte de la coreografía, tienes la sensualidad que te pedimos antes”. Jely Reátegui dijo: “La animadora infantil se fue a dormir y hoy apareció una madurez mejor plantada, he escuchado más cerca a Emilia”.

Finalmente, Ricardo Morán apuntó: “No pierdas lo que ganas, esos primeros 30 segundos son lo más cercano que te he escuchado como Emilia”.

¿Logrará Emilia Mernes mantenerse en competencia y sorprender más? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y sigue cada detalle.

