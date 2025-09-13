La primera gala de conciertos de Yo Soy 2025 tuvo como protagonista a Claudia Medina, quien imitó a la cantante argentina Emilia Mernes. Aunque confesó sentirse nerviosa, la participante se presentó con gran actitud y una voz muy similar a la artista original, haciendo bailar y corear al público con “Perdonarte, ¿para qué?”.

El jurado escuchó con atención la presentación y dejó comentarios directos. Jely Reátegui le dijo: “Muy bien, te la estás comenzando a creer y hay que jugar con la sensualidad”. Por su parte, Carlos Alcántara resaltó: “Estoy impresionado contigo porque esta canción la cantaste en el casting y has mejorado todo lo que te pedimos”.

El más exigente fue Ricardo Morán, quien comentó: “Debiste ensayar los graves y unificar el timbre de voz. Además, debes mejorar el acento argentino”.

¿Será Claudia Medina una de las favoritas de la temporada? No te pierdas todas las presentaciones de Yo Soy 2025.

