El programa Yo Soy vivió una noche vibrante en su tercera ronda, donde la imitadora de Emilia, Claudia Medina, se presentó con el tema “No se ve”. Vestida con un atuendo morado, salió al escenario decidida a conquistar al jurado y al público.

Tras su show, las devoluciones no se hicieron esperar. Jely Reátegui le comentó: “Hay que mejorar los movimientos y tomarnos el tiempo para cada uno, sentí inseguridad en el baile”. Por su parte, Christian Yaipén le señaló: “Emilia siempre es sexy mientras canta, trata de unir el canto y el baile y llegarás muy lejos”.

Carlos Alcántara agregó: “Te vi bien plantada y sexy, seguimos esperando esa gran presentación tuya”, mientras que Ricardo Morán cerró con: “Veo mucho esfuerzo, te veo chambeando pero aún hay camino por recorrer”.

¿Podrá Claudia Medina seguir mejorando y consolidarse como una de las favoritas en Yo Soy Conciertos 2025? No te pierdas las próximas galas.

