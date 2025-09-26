Yo Soy Conciertos 2025 vivió una gala cargada de emociones. En esta noche de eliminación, el imitador de Emanuel Noir regresó al escenario para demostrar su estilo único y encender al público con su interpretación.

Con su característico desparpajo y entrega, el artista recibió aplausos y gritos desde las primeras notas. “Yo sé que notaste tus desafinaciones, pero tu corporalidad ha estado muy buena”, comentó Jely Reátegui. Carlos Alcántara trató de calmarlo y le mencionó que el propio Emanuel Noir ha desafinado alguna vez y lo que importa es que él ha tomado ese riesgo.

Ricardo Morán, el último jurado, mencionó: “Esta es una canción bien alta, trataste y entregaste todo. Yo sé que a esa nota sí puedes llegar, pero tienes que creértela”

¿Será suficiente para seguir en competencia y evitar la eliminación? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy 2025.

