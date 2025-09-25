En la tercera ronda de Yo Soy, Emanuel Noir llegó con toda la energía para interpretar “Escondidos”, tema con el que puso a corear y aplaudir a todo el público presente en el set. El participante demostró carisma y conexión con el escenario, generando gran expectativa en esta fase de la competencia.

Los comentarios de los jurados fueron positivos. Carlos Alcántara dijo: “Eres otro de mis caballos ganadores, hoy no sé qué te pasó pero tuviste varias desafinaciones. Siento que tratas de hacer todo lo que has aprendido y te has desconectado”. Jely Reátegui señaló: “Mejoraste la corporalidad, el baile está más controlado, pero en la parte vocal ha habido dudas, hay que confiar más”. Finalmente, Ricardo Morán destacó: “Tu look e interpretación no me bastaron para hacerme sentir que eres el personaje, siento que te dio miedo, te falta confianza, entrénate y cree en ti”.

