En Yo Soy, Rogelio Callupe, imitador de Emanuel Noir, presentó “Ojitos Rojos” y logró una conexión especial con el público. La cumbia romántica puso a cantar a todos.

Ricardo Morán comentó: “Entraste con inseguridad, ven a agarrarte del escenario y a quedarte en competencia”. Jely Reátegui añadió: “Existe una gran diferencia cuando disfrutas la canción y te adueñas del escenario, incorporate el barrio y la calle y me ha gustado”.

Finalmente, Carlos Alcántara señaló: “Siento que faltó un poco de energía, al final, cuando hablaste, sentí eso que quería durante toda la canción”.

¿Será Emanuel Noir uno de los más queridos por el público? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y acompaña cada gala.

