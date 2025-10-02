En la quinta ronda de Yo Soy, tras la eliminación de tres participantes en la gala anterior, llegó el turno de Emanuel Noir, interpretado por Rogelio Callupe, con “Ya no vuelvas”. El “Reto del Espejo” puso a prueba su capacidad vocal y su parecido con el vocalista de Ke Personajes.

Antes de salir al escenario, el imitador señaló: “Tenemos que sacar la voz y los gestos al original, creo que la mayoría tiene miedo del reto”, mostrando confianza en su interpretación.

El primero en opinar fue Carlos Alcántara, quien resaltó: “El original muestra la emoción que le debe haber costado la canción, el final fue hermoso y el resto súper bien”. Luego, Jely Reátegui añadió: “Me encanta verte, la gente ha conectado mucho contigo y esta canción te ha caído muy bien, el timbre está muy cercano”.

Finalmente, Ricardo Morán cerró: “Nosotros queremos que les vaya bien, tú eres un participante que tuvo problemas con los agudos y sinceramente te he permitido un poco tenso. Sin embargo, estuviste afinado y el timbre es increíblemente parecido”.

¿Será Emanuel Noir capaz de seguir emocionando y consolidarse como uno de los favoritos de la temporada? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

