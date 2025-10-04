En “Yo Soy”, Emanuel Noir se presentó con el tema “La piel”, logrando que el público lo acompañara con bailes y aplausos durante toda la interpretación. Aunque la energía se sintió desde el inicio, los comentarios del jurado marcaron el rumbo de su evaluación.

Jely Reátegui resaltó que lo notó “un poco inseguro al inicio, pero con una mejor presentación que la anterior”, señalando que aún debe trabajar en su confianza sobre el escenario. Por su parte, Cachín Alcántara recordó que Emanuel ya se encuentra en el top 10 de la temporada, donde cada decisión se toma por “aspectos y detalles chiquitos”. Finalmente, Ricardo Morán fue más crítico y comentó los fallos técnicos a nivel vocal: “hubieron varios momentos de desafinación, sin embargo, confío en que lo conseguirás y estoy a la espera de ver ese logro en el escenario”.

¿Podrá Emanuel Noir consolidar su talento y superar los detalles técnicos? ¿Será capaz de llegar aún más lejos en esta temporada? Descúbrelo en los próximos programas de “Yo Soy”.

