El escenario de Yo Soy se encendió con el debut de Rogelio Callupe, imitador de Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes. En su primera presentación, interpretó el tema “Oye Mujer”, dedicándolo a su mamá por su cumpleaños. El participante no dejó ningún detalle al azar: incluso llevó tatuajes temporales para parecerse al cantante original.

Con la misma energía y fuerza del intérprete argentino, el jurado resaltó mejoras en el timbre de voz, ahora menos nasal, aunque le recomendaron incorporar más detalles en el desenvolvimiento corporal y trabajar con urgencia la técnica vocal.

Los comentarios del jurado no se hicieron esperar. Carlos Alcántara le dijo: “Siento tu fuerza interna, felicitaciones porque me encantó”. Jely Reátegui comentó: “Cuidado con el acento, el timbre ha mejorado pero cuidado con la estridencia”. Mientras que Ricardo Morán sentenció: “Yo quisiera saber si eres el vocalista de Ke Personajes o eres ‘Ke Desafinado’, esto se soluciona con técnica, tienes que trabajarlo”.

¿Logrará Rogelio pulir su imitación y conquistar al jurado en la próxima gala? No te pierdas todas las presentaciones en Yo Soy.

