En Yo Soy, Emanuel Noir llegó al escenario con una gran dosis de energía y carisma, animando al público a seguirlo durante su presentación, incluso invitándolos a acompañarlo con su canto. La interacción con los asistentes se convirtió en uno de los puntos más fuertes de su show.

Tras la presentación, los jurados compartieron sus comentarios. Carlos Alcántara lo felicitó por su evolución, aunque le recomendó “entender lo que canta y conectar con eso”, señalando que la conexión con el público fue excelente pero que debía profundizar más en la interpretación.

Jely Reátegui coincidió con Cachín y destacó lo mucho que disfrutó del acento argentino y de la presentación en general. Finalmente, Ricardo Morán lo felicitó por “un avance muy positivo”, pero le recordó que debía mantener siempre presente el trabajo de actuación, ya que el pasado del cantante original se reflejaba en cada interpretación.

¿Seguirá Emanuel Noir sorprendiendo con su energía y logrará perfeccionar su actuación? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

