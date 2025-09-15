En el escenario de Yo Soy Conciertos 2025 se vivió un momento especial con la presentación de Rogelio Callupe, imitador de Emanuel Noir, quien emocionó al público al contar su historia personal.

Antes de cantar, confesó con la voz entrecortada: “Estoy súper emocionado, hoy es cumpleaños de mi mamá y quiero dedicarle esta presentación”. Además, compartió: “Yo no nací en Lima, vengo de Cerro de Pasco. He logrado construir mi casita porque antes vivía en una prefabricada. Mi sueño era darle a mi mamá una casa en la que pudiera estar cómoda”.

El joven resaltó la importancia de su madre en su vida: “Ella es padre y madre para mí, nos crió sola a mis hermanas y a mí”. Su testimonio tocó los corazones de los presentes, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la noche.

¿Logrará Rogelio Callupe reflejar toda esa fuerza y emoción en su imitación de Emanuel Noir? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!