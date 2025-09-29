Yo Soy Conciertos 2025: Emanuel Noir APUESTA TODO en la cuarta ronda de eliminación, ¿fue su mejor canción?
El líder de Ke Personajes sigue mostrando su estilo inconfundible en el escenario.
En la cuarta ronda de eliminación de Yo Soy, el imitador de Emanuel Noir volvió a emocionar con su particular estilo. Con su voz característica y actitud, el participante conectó con el público que coreó cada momento de su presentación.
El jurado reconoció su entrega. Ricardo Morán señaló: “Le tenía miedo a esta canción, todo el mundo pensó que esto no iba a salir bien, pero salió bien. ”. Jely Reátegui agregó: “Hay una gran diferencia cuando te entregas y disfrutas, sigue dándole con disciplina y técnica”.
Carlos Alcántara completó: “En la última presentación te pedimos que tengas más confianza en ti, nosotros teníamos dudas, pero creo que hoy tuviste un avance”.
¿Podrá Emanuel Noir seguir conquistando al jurado y al público? Descúbrelo en Yo Soy Conciertos 2025.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!