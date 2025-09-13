En Yo Soy Conciertos 2025 se vivió un momento único durante el debut del imitador de Christian Yaipén. Antes de que el joven subiera al escenario, la conductora Diana Sánchez le advirtió que tenía una sorpresa preparada para él.

De inmediato, las pantallas se iluminaron con la imagen del verdadero Christian Yaipén, quien le envió un emotivo mensaje: “Estoy muy feliz de que hayas llegado aquí, es una dicha y un honor. Te encargo que pongas a bailar al público, televidentes y al jurado. Por favor mira todos los vídeos y recuerda que tienes que llegar muy lejos en esta competencia”.

Un gesto que emocionó al imitador y a todo el público presente en la primera gala de conciertos.

¿Será este impulso el que lo lleve a brillar en las próximas galas? Descúbrelo en Yo Soy 2025.

