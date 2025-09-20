En Yo Soy, el imitador de Paul McCartney sorprendió al público al recrear la magia de los Beatles, transmitiendo nostalgia y autenticidad en cada acorde. Su interpretación transportó a todos a la época dorada de la mítica agrupación británica.

Tras su presentación, los jurados le brindaron consejos clave para seguir creciendo. Jely Reátegui lo felicitó, pero señaló que le faltaba más dinámica y conexión con los compañeros de la banda. Carlos Alcántara resaltó que lo había hecho muy bien, aunque le recomendó mantener la concentración en el canto para no perder el hilo de la imitación.

Por su parte, Ricardo Morán reconoció el enorme reto que implica la pronunciación en inglés y tocar el bajo con la mano izquierda, pero le recordó que aún tiene mucho por trabajar e incluso le sugirió probar con canciones de la etapa solista de McCartney.

¿Podrá el imitador de Paul McCartney superar estos retos y seguir emocionando con su talento? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!