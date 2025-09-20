En Yo Soy, el imitador de Makuko Gallardo se ganó los aplausos al hacer bailar a todo el set con su estilo y gran despliegue en el escenario. Su interpretación desbordó carisma y ritmo, logrando que la audiencia se sumara al espectáculo desde el primer momento.

El jurado no tardó en comentar. Carlos Alcántara lo felicitó por el gran nivel de entretenimiento de su presentación. Jely Reátegui le recomendó controlar ciertos aspectos para mantener siempre la esencia del personaje imitado, mientras que Ricardo Morán le señaló que debía entrenar más la escucha durante la interpretación, aunque destacó la energía que le imprimió a todo el número.

¿Podrá el imitador de Makuko Gallardo pulir los detalles técnicos sin perder su contagiosa energía? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

