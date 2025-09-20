En Yo Soy, el imitador de José José confesó antes de subir al escenario que atravesaba momentos personales complicados, lo que le daba un significado especial a la canción elegida. Su imitación fue tan sentida y poderosa que al finalizar no solo recibió la ovación de pie del público, sino también la de los propios jurados, quienes se levantaron para aplaudirlo con entusiasmo.

Las reacciones fueron inmediatas. Carlos Alcántara aseguró que la presentación “ya quedó para la historia de la TV” y se mostró sin palabras ante tanta entrega. Jely Reátegui coincidió con Cachín y destacó la enorme conexión emocional, deseándole además que pueda superar pronto la difícil situación que atraviesa.

Por su parte, Ricardo Morán calificó la actuación como “definitivamente una de las mejores de esta temporada de Yo Soy”, aclarando además que cuando otros concursantes van a sentencia no es porque lo hagan mal, sino porque existen presentaciones excepcionales como la de José José. También le aconsejó que busque la forma de recrear esa misma emoción en cada interpretación futura.

¿Podrá el imitador de José José mantener este nivel y repetir una actuación tan memorable? Descúbrelo en lo que viene en Yo Soy.

