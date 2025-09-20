En Yo Soy, el imitador de Daddy Yankee volvió a subirse al escenario con la misma fuerza y entrega que lo caracteriza, buscando conquistar tanto al público como al jurado con su estilo lleno de energía.

Las opiniones fueron divididas. Jely Reátegui le señaló que, en comparación con su presentación anterior, esta vez se notó demasiada ansiedad. Carlos Alcántara coincidió con ella, aunque confesó que, a pesar de todo, le había gustado mucho. Finalmente, Ricardo Morán destacó la potencia del participante, pero también advirtió que “esta vez fue demasiado” y le recomendó aprender a controlar mejor esa intensidad para perfeccionar su imitación.

¿Logrará el imitador de Daddy Yankee encontrar el equilibrio entre energía y control para seguir avanzando en la competencia? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

