En el escenario de Yo Soy, el imitador Manuel Álvarez llegó caracterizado como Eddy Herrera e interpretó el tema “Pégame tu vicio”, con el objetivo de convencer al jurado y mantenerse en competencia.

La jurado Jely Reátegui comentó que notó una mejora en comparación a la presentación anterior, aunque le sugirió trabajar en la ligereza de su timbre.

Por su parte, Ricardo Morán destacó que la cercanía a la eliminación ha impulsado a los participantes a superarse, pero advirtió que el intérprete tiende a olvidar redondear las vocales y oscurecer el sonido cuando se emociona. Además, le recomendó hacer vibratos más cortos y precisos para evitar quedarse sin aire.

