En Yo Soy, Manuel Álvarez, imitador de Eddy Herrera, debutó en los conciertos con una enérgica interpretación de “Tú eres ajena”. Su presentación hizo bailar a todo el público y sorprendió al jurado por la potencia y actitud en el escenario.

El primero en comentar fue Carlos Alcántara, quien señaló: “Felicitaciones, pusiste a bailar a todos, ha sido una presentación perfecta”, aunque le sugirió sonreír un poco más.

Por su parte, Jely Reátegui advirtió: “Cuidado con el exceso de movimientos, canaliza tu postura”, mientras que Ricardo Morán destacó: “Tienes buena actitud, pero debes oscurecer la voz” para lograr un parecido aún más fiel al original.

¿Podrá Manuel Álvarez consolidarse como uno de los imitadores más fuertes de la temporada? No te pierdas los próximos conciertos de Yo Soy.

